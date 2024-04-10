Яйца и копыта быков: археологи узнали, как доисторические люди чистили зубы

Гигиена полости рта прошла долгий путь от жевательных палочек до современных зубных щеток. Например, неандертальцы чистили зубы уже 130 000 лет назад.

Самые древние показания по уходу за зубами найдены на 130 000-летних зубах неандертальца. Ученые считают, что они использовали кусочки костей или жесткой травы для удаления пищи, пишет IFLScience.

Первый стоматологический пациент

14 000 лет назад человек из Италии страдал от кариеса. Гнивший зуб был удален с помощью острого каменного инструмента.

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Первая зубная паста

5000 лет назад древние египтяне изобрели первую зубную пасту. Она состояла из золы, яичной скорлупы, мирры и пемзы.

Жевательные палочки

Самые древние зубные щетки – это жевательные палочки, которые использовались в Египте и Вавилоне 3500 лет назад. Их делали из веток определенных деревьев, обладающих антимикробными свойствами.

Зубные щетки из шерсти кабанов

Первые зубные щетки со щетиной появились в Китае 700–1000 лет назад. Их щетина делалась из шерсти кабана, а ручки – из бамбука или костей.

Современные зубные щетки

Современные зубные щетки с нейлоновой щетиной появились в 20 веке.

Интересные факты:

Древние персы к зубной пасте добавляли сожженные раковины улиток и устриц, а также травы и мед.

Римляне использовали древесный уголь и кору деревьев, чтобы уменьшить неприятный запах изо рта.

Жевательные палочки из дерева мисвак все еще используются во многих странах Азии и Ближнего Востока.

Ранее учёные выяснили, что древние люди ели гигантских улиток 170 000 лет назад.

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