Як обрати якісну та ароматну мелену каву в магазині: поради експертів

Радует тенденция с каждым годом отказываться от растворимого кофе в пользу зернового. Как правило, качественная еда и напитки являются не только залогом нашего здоровья, но и составной частью счастья.

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Выбор правильного кофе – это не только умение правильно заваривать, но и искусство выбирать его на полках магазинов. Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько полезных советов, о которых сообщает Ukr.Media.

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Дата обжарки

Есть те, кто думает, что кофе не имеет срока годности и может храниться десятилетиями. Но это глубочайшее заблуждение. Как и любой другой продукт, кофе может портиться.

Важно обращать внимание на дату обжарки. Свежие зерна придают напитку приятный вкус, а старые могут дарить неприятные оттенки.

Кофейные зерна – как ягоды, и так же они портятся. Потому лучше заваривать кофе в течение 7-21 дней после даты обжаривания.

Способ обжаривания

Существует множество методов обжаривания, и они придают кофе разнообразные вкусовые оттенки. Например, ореховый или шоколадный привкус можно достичь разными техниками.

Важно испытать различные варианты обжаривания, чтобы найти тот, который вам нравится больше всего.

Сорт и Обработка

Особое внимание следует обращать на сорта кофе. Арабика считается более качественной, чем другие сорта. Покупая зерна, лучше выбирать цельные, а не смолотые, для большей ароматности и длительного хранения.

Способ обработки также оказывает влияние на вкус напитка. Важно знать, были ли зерна сушеные на солнце, или они прошли водную обработку.

Выбор Способа Приготовления

Не все сорта кофе подходят для любого способа приготовления. Средние обжаривания и помол подойдут для джезвы, в то время как темное обжаривание и грубый помол лучше использовать во френч-прессе.

Эспрессо требует темного обжаривания и тонкого помола. Знание своих предпочтений и правильный выбор составляющих гарантирует удовольствие от чашки кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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