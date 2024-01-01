Январь начался с мощной магнитной бури: как уберечься

Новый год начался с четырехбалльного магнитного шторма. С 1 по 2 января включительно на Земле будут продолжаться геомагнитные удары "оранжевого уровня".

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По данным Meteoagent, следующие магнитные бури силой в три балла должны состояться с 8 по 10 января, их мощность малоощутима для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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Еще ряд геомагнитных штормов опасного уровня ожидается 23-24 и 26 января, их мощность составит 4 балла.

Следует отметить, что график геомагнитных штормов может изменяться в зависимости от космической погоды, а именно – интенсивности вспышек на Солнце.

Когда магнитные бури в январе 2024

Как пережить магнитные бури

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимые. В период мощных геомагнитных колебаний население Земли может ощущать: головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, усталость. Может обостриться хроническая болезнь.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Специалисты советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит употреблять вредную пищу, пить кофе или алкогольные напитки.

Также следует уменьшить физические и умственные нагрузки. Лучше всего в эти дни гулять на свежем воздухе и употреблять больше жидкости. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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