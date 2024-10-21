Яркие и смелые: стильные образы с джинсами-подковами

В 2024 году мир моды увидел подлинную революцию в дизайне джинсов. После длительного периода популярности классических прямых моделей, дизайнеры предложили неординарное решение – джинсы-подкова. Об этом пишет vogue.

Эти инновационные джинсы отличаются уникальным силуэтом: объемны на бедрах, они плавно сужаются к лодыжкам, образуя форму, напоминающую подкову. Сначала созданные для авангардных модников они быстро завоевали широкую аудиторию, став флагманом тренда на джинсы свободного кроя.

Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Марианн Макдональд, креативный директор Citizens of Humanity, комментирует: "Этот фасон сочетает в себе непринужденность и шик. Он вызывает ассоциации с винтажной модой, но выглядит совершенно современно". Она также отметила невероятный успех модели в социальных сетях, что подтверждает ее коммерческий потенциал.

Ассортимент включает как умеренные варианты, похожие на джинсы-бананы, так и более выраженные скульптурные модели, удовлетворяя вкусы разных потребителей.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!