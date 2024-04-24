Яркие и стильные: топ-5 вариантов трендового маникюра для коротких ногтей
В 2024 году невероятно популярны будут чудесные оттенки, прозрачные или пастельные покрытия, а также небольшие акценты, такие как тонкие линии или геометрические формы на ногтях. Другим трендовым направлением в дизайне ногтей будет использование ярких цветов. Об этом пишет Радиотрек.
Варианты модного маникюра:
Радужный фейерверк на ногтях
- Вместо классического френча используйте яркие "кислотные" цвета, создавая эффект радужной улыбки на кончиках ногтей.
- Этот тренд подчеркнет вашу игривость и настроит на позитив.
Нежность цвета яблони
- Для любительниц элегантного маникюра предлагаем дизайн "яблоневый цвет".
- Бело-розовые цветы яблони на прозрачном фоне ногтей подарят вашим рукам весеннюю свежесть и оригинальность.
Пастельная палитра
- Этот дизайн покоряет нежностью и лёгкостью.
- Используйте пастельные оттенки разных цветов, чтобы создать маникюр, который особенно эффектно смотрится на загорелой коже.
Волшебная романтика чайной церемонии
- Цветочный рисунок, напоминающий узоры на чайных чашках, в сочетании с пастельно-желтым цветом, станет настоящей изюминкой вашего образа.
- Этот дизайн сочетает элегантность и непринужденность.
Этнические мотивы
- Зачерпните вдохновение в узорах, украшающих посуду и дома разных народов мира.
- Такой маникюр станет ярким акцентом вашего стиля, подчеркнув вашу креативность и индивидуальность.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
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