Яркие цвета и длина макси: 6 вариантов трендовых моделей пальто на весну 2024

Этой весной в тренде будет большое разнообразие моделей пальто: от классических черных до ярких, приветствуются также разные длины и крой. На неделе моды представили основные модели пальто на весну – 2024, которые помогут сориентироваться в выборе.

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Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько трендов, на которые следует обратить внимание:

Длина:

Макси: длина до косточек или пола остается актуальной.

длина до косточек или пола остается актуальной. Миди: классическая длина до колен или до середины икры.

Цвет:

Черный: всегда актуален и практичен.

всегда актуален и практичен. Яркие цвета: голубой, горчичный, терракотовый.

Материал:

Кожа: оригинальный и стильный вариант.

оригинальный и стильный вариант. Искусственный мех: уместен для прохладной весны.

уместен для прохладной весны. Ткань, похожая на птичьи перья: экстравагантный тренд.

Модели:

Прямые: классический крой, подходящий для любого типа фигуры.

классический крой, подходящий для любого типа фигуры. Приталенные: подчеркивают талию.

подчеркивают талию. А-силуэт: визуально делают фигуру более стройной.

визуально делают фигуру более стройной. Кейп: элегантный и практичный вариант.

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Некоторые интересные модели из подиумов:

Красное кожаное пальто с золотыми бусинами.

Желтое силуэтное пальто под крокодиловую кожу.

Пальто из ткани, похожей на птичьи перья.

Подбирая пальто весной 2024 года, учитывайте свой стиль жизни, тип фигуры и личные предпочтения. Не бойтесь экспериментировать с цветом, материалами и фасонами, ведь мода этого сезона дает множество возможностей для самовыражения.

Вот несколько дополнительных советов:

Если вы не можете определиться с длиной, выбирайте меди – это универсальный вариант, подходящий для любого роста.

Если у вас есть недостатки фигуры, которые хотите скрыть, выбирайте пальто прямого кроя.

Если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте приталенное пальто.

Для создания элегантного образа выбирайте пальто с поясом.

Для повседневной носки подойдет пальто с капюшоном или карманами.

Напомним, стилисты назвали тренды весны – 2024.

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