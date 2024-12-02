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Яркие цвета и длина макси: 6 вариантов трендовых моделей пальто на весну 2024

Цихоцкая Мария

Яркие цвета и длина макси: 6 вариантов трендовых моделей пальто на весну 2024

Этой весной в тренде будет большое разнообразие моделей пальто: от классических черных до ярких, приветствуются также разные длины и крой. На неделе моды представили основные модели пальто на весну – 2024, которые помогут сориентироваться в выборе.

Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько трендов, на которые следует обратить внимание:

Длина:

  • Макси: длина до косточек или пола остается актуальной.
  • Миди: классическая длина до колен или до середины икры.

Цвет:

  • Черный: всегда актуален и практичен.
  • Яркие цвета: голубой, горчичный, терракотовый.

Материал:

  • Кожа: оригинальный и стильный вариант.
  • Искусственный мех: уместен для прохладной весны.
  • Ткань, похожая на птичьи перья: экстравагантный тренд.

Модели:

  • Прямые: классический крой, подходящий для любого типа фигуры.
  • Приталенные: подчеркивают талию.
  • А-силуэт: визуально делают фигуру более стройной.
  • Кейп: элегантный и практичный вариант.

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Некоторые интересные модели из подиумов:

  • Красное кожаное пальто с золотыми бусинами.
  • Желтое силуэтное пальто под крокодиловую кожу.
  • Пальто из ткани, похожей на птичьи перья.

Подбирая пальто весной 2024 года, учитывайте свой стиль жизни, тип фигуры и личные предпочтения. Не бойтесь экспериментировать с цветом, материалами и фасонами, ведь мода этого сезона дает множество возможностей для самовыражения.

Вот несколько дополнительных советов:

  • Если вы не можете определиться с длиной, выбирайте меди – это универсальный вариант, подходящий для любого роста.
  • Если у вас есть недостатки фигуры, которые хотите скрыть, выбирайте пальто прямого кроя.
  • Если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте приталенное пальто.
  • Для создания элегантного образа выбирайте пальто с поясом.
  • Для повседневной носки подойдет пальто с капюшоном или карманами.

Напомним, стилисты назвали тренды весны – 2024.

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