Яркое сочетание вкусов: рецепт цитрусового джема со специями
В этом цитрусовом джеме по рецепту от Shuba сочетаются свежие нотки апельсина, мандарина и грейпфрута и обволакивая теплыми пряностями тимьяна, корицы и аниса. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Апельсин – 3 шт.
Мандарины – 8 шт.
Грейпфрут – 1 шт.
Сахар – 400 г
Тимьян, веточка – 2 шт.
Корица, палочки – 1 шт.
Звездчатый анис – 1 шт.
Пектин – 25 г
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Способ приготовления:
Снять с апельсинов и мандаринов цедру, не затрагивая белую пленку, измельчите ножом и залейте кипятком на 10 минут. После этого откиньте на сито.
Очистите цитрусовые от белых пленок, разберите их на дольки и пюрируйте с помощью блендера. Затем доведите массу до кипения.
Пектин и 2 ст. л. сахара смешайте, добавьте к цитрусовым, перемешайте и доведите до кипения. Добавьте оставшийся сахар, цедру, палочку корицы, звездочку аниса и веточки тимьяна.
После того как смесь закипит, варите еще 5 минут. Достаньте из джема специи, разлейте его в сухие банки и закройте крышками. Храните в холодильнике.
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