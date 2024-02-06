Языковед объяснил, что значит 'прикрыться фиговым листом' и как возникло это выражение

Многие слышали выражение "прикрыться фиговым листом". Однако не все знают, что он значит и как возник.

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Словарь представляет два значения слова фига. Первое – то же, что и дуля. Второе – плод фигового дерева, рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Господь, поселив Адама и Еву в Едемском саду, запретил им есть фрукты из дерева познания. Когда они нарушили запрет, стали стесняться того, что голые.

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"Они плели фартуки из листьев фигового дерева, чтобы скрыть свою наготу. Сегодня же фиговым листком скрывают правду, или что-то несовершенное", – объяснил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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