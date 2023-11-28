Языковед объяснил, что значит слово 'манівці': колоритные украинские слова

В украинском языке существует колоритное слово "манівці". Однако многие не знают, что оно означает, и как правильно его использовать.

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Учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил значение этого слова и привел примеры его применения. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Не все знают, что означает слово "манівець". Его большей частью употребляют во множестве: "манівці" – это не прямой, а окружной, обходной путь. То есть, можно идти куда-то напрямик, а можно "манівцями", – объяснил языковед.

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Авраменко добавил, что с этим словом в украинском языке несколько фразеологизмов. В частности, "говорити манівцями" – говорить намеками. В свою очередь "йти манівцями", или "збитися на манівці" означает неправильно действовать, сойти с правильной дороги.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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