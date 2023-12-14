Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'по умолчанию'

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "по умолчанию". Вместо украинских соответствий они используют ошибочное "за замовчуванням".

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Однако это словосочетание является калькой по русскому языку. Языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" объяснил, какие соответствия следует употреблять.

"С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова на обозначение новых понятий. Одно из таких – "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили с английского через русский перевод "по умолчанию", – рассказал Авраменко.

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По словам Авраменко, на украинском возможны следующие три варианта: "усталене налаштування", "як усталено" и "стандартне налаштування".

"Итак, во всех автомобилях, телефонах и других видах техники, приобретенных в Украине, меню на украинском языке является "усталеним налаштуванням", – подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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