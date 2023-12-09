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Языковед объяснил, как правильно перевести "повестка дня" на украинском

Анастасия Крыщук

Языковед объяснил, как правильно перевести 'повестка дня' на украинском

Многие неправильно переводят русское выражение "повестка дня" на украинский язык. В частности, они ошибочно употребляют "повістка дня".

Однако такой дословный перевод ошибка. Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", как правильно перевести выражение.

"Повестка – это небольшое письменное сообщение с вызовом куда-нибудь. Например, повестка в суд", – объяснил языковед.

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По его словам, правильно нужно говорить "порядок денний". Авраменко подчеркнул, что это языковое клише нужно запомнить и не использовать ошибочный перевод.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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