Языковед объяснил, какой цвет на украинском называют 'кармазиновим'

В украинском языке существует множество названий цветов и оттенков, которые привычны большинству людей. Однако есть и такие названия, которые мало кому известны.

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В частности, это касается слов "жаристий", "кубовий" и "кармазиновий". О том, каким цветам в украинском языке соответствуют эти названия, рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Все знают названия семи основных цветов, которые являются красками радуги, но наш глаз различает десятки, сотни, а может быть, и тысячи разных оттенков. И для них есть свои названия", – отметил он.

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"Жаристий" – это цвет жара, огня, алый. В свою очередь "кубовим" называют ярко-синий, индиговый.

"Кармазиновим" называют темно-малиновый или же темно-красный цвет.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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