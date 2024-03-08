Языковед объяснил, почему на украинском нельзя 'заставити працювати'

Многие люди пользуются в своей речи суржиком. В частности, это касается фразы "заставити праюцювати".

Видео дня

Языковед Александр Авраменко объяснил, в чем здесь ошибка, и как сказать правильно. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Брата "примушуємо" работать. "Заставляють" вещь в ломбард или комнату мебелью", – указал учитель украинского языка.

Читайте также: Как на украинском можно назвать "бутерброд": языковед привел интересный пример

Авраменко добавил, что квартиру покупают "на виплат", а не "в розстрочку". Также он объяснил, что предметы "вибирають", не "обирають". "Обирають" на какую-то должность.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !