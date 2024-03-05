Забудете о магазинном: как приготовить домашний крем-творог
Забудьте о замороженном кефире. Этот рецепт домашнего крем-сыра гораздо лучше. Он получается более нежным, сливочным и просто невероятно вкусным. А готовить его еще быстрее!
По желанию, вы можете добавить в сырую измельченную зелень. По рецепту с сайта "Хозяйка" можно легко и просто приготовить домашний крем-сыр, который будет намного вкуснее магазинного.
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Вам понадобится:
- 400 г сметаны (25-30%)
- 400 г ряженки (3,2%)
- 400 г кефира (3,2%)
- Соль по вкусу
- 1 столовая ложка сока лимона
Приготовление:
- Смешайте в тарелке сметану, ряженку и кефир. Добавьте щепотку соли и лимонный сок.
- Застелите дуршлаг марлей в несколько слоев и поставьте его на глубокую емкость.
- Выложите смесь на марлю.
- Дайте сыворотке немного стечь, затем накройте марлей и поставьте под фитиль.
- Когда сыворотка обособится, у вас получится около 500 г нежного и вкусного крем-сыра.
Этот крем-сыр идеально подходит для:
- Кремы для тортов
- Закусок
- Бутербродов
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