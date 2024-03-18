Забудьте о дебошире и хулигане: языковед подсказал, как на украинском назвать дерзкого человека

Многие используют слова хулиган и дебошир на обозначение дерзких людей. Впрочем, в украинском языке существуют удельные соответствия.

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Языковеды советуют пользоваться именно ими. Об этом учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Дебошира мы позаимствовали из французского языка, а хулигана – из английского. Но в нашем языке есть свои слова, которыми называют дерзких людей, нарушающих общественный порядок. И они не менее колоритны", – отметил он.

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Авраменко советует употреблять слова: "бешкетник, шибеник, розбишака, задирака, заводіяка, шалапут, шибайголова, халамидник, паливода".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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