Забудьте о холодильнике: как хранить свеклу, чтобы она не сморщивалась
Свекла – один из самых популярных овощей в украинской кухне. Он не только вкусен, но и очень полезен. Поэтому важно знать, как правильно хранить свеклу зимой, чтобы она не потеряла своих ценных свойств.
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свеклу свежей и полезной до самой весны. Советами поделились на сайте zaxid.net.
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Вот несколько советов:
1. Выбор сорта.
- Для зимнего хранения подходят только среднеспелые и поздние сорта свеклы.
- Не рекомендуется использовать ранние сорта, они быстро теряют свои вкусовые качества и портятся.
2. Уборка и подготовка.
- Собирать свеклу нужно в сухую погоду, когда почва уже просохла.
- Осторожно отряхните землю с корнеплодов, не мойте их.
- Обрежьте ботву, оставляя хвостик 2-3 см.
- Отсортируйте свеклу, удаляя поврежденные и мягкие экземпляры.
3. Условия хранения.
- Температура: 0-2°C.
- Влажность: 80–90%.
- Место: погреб, подвал, балкон (остекленный), холодильник.
4. Способы хранения:
- В песке: насыпьте песок в ящик, уложите свеклу, пересыпая ее песком.
- В ящиках: уложите свеклу в ящики, перестилая ее мхом, опилками или бумагой.
- В полиэтиленовых пакетах: проделайте в пакетах отверстия для вентиляции.
- В морозильнике: нарежьте свеклу кубиками или натрите на терке, заморозьте в пакетах или контейнерах.
5. Дополнительные советы:
- Периодически проверяйте свеклу, удаляя псовные экземпляры.
- Не храните свеклу рядом с яблоками и грушами, ведь они выделяют этилен, способствующий прорастанию.
- Если свекла начинает увядать, можно ее слегка увлажнить водой.
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