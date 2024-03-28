Забудьте о холодильнике: как хранить свеклу, чтобы она не сморщивалась

Свекла – один из самых популярных овощей в украинской кухне. Он не только вкусен, но и очень полезен. Поэтому важно знать, как правильно хранить свеклу зимой, чтобы она не потеряла своих ценных свойств.

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Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свеклу свежей и полезной до самой весны. Советами поделились на сайте zaxid.net.

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Вот несколько советов:

1. Выбор сорта.

Для зимнего хранения подходят только среднеспелые и поздние сорта свеклы.

свеклы. Не рекомендуется использовать ранние сорта, они быстро теряют свои вкусовые качества и портятся.

2. Уборка и подготовка.

Собирать свеклу нужно в сухую погоду , когда почва уже просохла.

, когда почва уже просохла. Осторожно отряхните землю с корнеплодов, не мойте их.

с корнеплодов, их. Обрежьте ботву , оставляя хвостик 2-3 см.

, оставляя хвостик 2-3 см. Отсортируйте свеклу, удаляя поврежденные и мягкие экземпляры.

3. Условия хранения.

Температура: 0-2°C.

0-2°C. Влажность: 80–90%.

80–90%. Место: погреб, подвал, балкон (остекленный), холодильник.

4. Способы хранения:

В песке: насыпьте песок в ящик, уложите свеклу, пересыпая ее песком.

В ящиках: уложите свеклу в ящики, перестилая ее мхом, опилками или бумагой.

уложите свеклу в ящики, перестилая ее мхом, опилками или бумагой. В полиэтиленовых пакетах: проделайте в пакетах отверстия для вентиляции.

проделайте в пакетах отверстия для вентиляции. В морозильнике: нарежьте свеклу кубиками или натрите на терке, заморозьте в пакетах или контейнерах.

5. Дополнительные советы:

Периодически проверяйте свеклу, удаляя псовные экземпляры.

свеклу, удаляя псовные экземпляры. Не храните свеклу рядом с яблоками и грушами, ведь они выделяют этилен, способствующий прорастанию.

свеклу рядом с яблоками и грушами, ведь они выделяют этилен, способствующий прорастанию. Если свекла начинает увядать, можно ее слегка увлажнить водой.

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