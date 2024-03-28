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Забудьте о холодильнике: как хранить свеклу, чтобы она не сморщивалась

Игорь Романько

Почему нельзя хранить свеклу в холодильнике

Свекла – один из самых популярных овощей в украинской кухне. Он не только вкусен, но и очень полезен. Поэтому важно знать, как правильно хранить свеклу зимой, чтобы она не потеряла своих ценных свойств.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свеклу свежей и полезной до самой весны. Советами поделились на сайте zaxid.net.

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Вот несколько советов:

1. Выбор сорта.

  • Для зимнего хранения подходят только среднеспелые и поздние сорта свеклы.
  • Не рекомендуется использовать ранние сорта, они быстро теряют свои вкусовые качества и портятся.

2. Уборка и подготовка.

  • Собирать свеклу нужно в сухую погоду, когда почва уже просохла.
  • Осторожно отряхните землю с корнеплодов, не мойте их.
  • Обрежьте ботву, оставляя хвостик 2-3 см.
  • Отсортируйте свеклу, удаляя поврежденные и мягкие экземпляры.

3. Условия хранения.

  • Температура: 0-2°C.
  • Влажность: 80–90%.
  • Место: погреб, подвал, балкон (остекленный), холодильник.

4. Способы хранения:

  • В песке: насыпьте песок в ящик, уложите свеклу, пересыпая ее песком.
  • В ящиках: уложите свеклу в ящики, перестилая ее мхом, опилками или бумагой.
  • В полиэтиленовых пакетах: проделайте в пакетах отверстия для вентиляции.
  • В морозильнике: нарежьте свеклу кубиками или натрите на терке, заморозьте в пакетах или контейнерах.

5. Дополнительные советы:

  • Периодически проверяйте свеклу, удаляя псовные экземпляры.
  • Не храните свеклу рядом с яблоками и грушами, ведь они выделяют этилен, способствующий прорастанию.
  • Если свекла начинает увядать, можно ее слегка увлажнить водой.

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