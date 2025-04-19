Забудьте о магазинных красках: как сделать идеальные пасхальные яйца из природных красителей

Окрашенные яйца – неизменный символ Пасхи, традиционно присутствующий в каждой праздничной корзине. Сегодня существует немало вариантов их украшения, и команда UAportal подготовила один интересный и одновременно простой метод. Его рассказал украинский Instagram-блогер Петр Даниш.

Лучшее время для крашения пасхальных яйц и писанок – это Великая суббота, когда все основные приготовления уже завершены, а дома царит спокойная атмосфера. Это позволяет в полной мере насладиться творческим процессом. Кроме того, есть и практические причины: яйца, сваренные и окрашенные накануне, остаются свежими до самого праздника.

В этом году предлагаем отказаться от магазинных красителей и использовать натуральные – из продуктов, часто уже на кухне. Такой подход не только безопасен и экологичен, но и позволяет получить красивые, оригинальные пасхальные яйца. Чтобы яйца не только приобрели яркие оттенки, но и не потрескали во время варки, советуем соблюдать несколько простых, но эффективных советов.

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Чтобы получить пасхальные яйца с глубоким зеленым оттенком, интересными узорами и желтыми акцентами, вам понадобятся всего три простых ингредиента. Прежде всего – шелуха от лука. Его нужно измельчить ножницами на маленькие фрагменты. Далее понадобится обычная белая бумага – ее также режем на узкие полоски и добавляем к шелухе в ту же миску. Соотношение компонентов можно изменять по собственному вкусу. Все хорошо перемешиваем.

Сырые белые яйца смачиваем водой, чтобы они стали слегка влажными, и обкатываем в смеси из шелухи и бумаги. После этого каждое яйцо заворачиваем в марлю вместе с налипшими элементами и плотно завязываем. То же делаем со всеми яйцами.

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Публикация от Петро Даниш (@petro_danysh)

В большую кастрюлю на дно высыпаем немного каркаде чая. Аккуратно выкладываем туда подготовленные яйца в марле, заливаем водой так, чтобы полностью покрыть, и ставим на плиту. Добавляем ложку соли. После закипания варим еще 2–3 минуты, затем снимаем с огня и оставляем охлаждаться прямо в отваре.

Когда вода полностью остынет, вынимаем яйца ложкой, аккуратно разрезаем марлю и снимаем остатки бумаги и шелухи. Для чистоты промываем каждое яйцо в миске с водой – и все, пасхальные шедевры готовы!

Раньше мы рассказывали об очень простой выпечке к Пасхе, которая удастся каждому по этому рецепту.

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