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Забудьте о варке, если хотите цвет и вкус: Как правильно приготовить свеклу

Игорь Романько

Как правильно запекать свеклу в фольге вместо варки

Свекла – это вкусный и полезный овощ, который можно приготовить разными способами. Наиболее популярно варка, но во время этого процесса часть полезных веществ теряется.

Запекание – это более щадящий способ приготовления, позволяющий сохранить все полезные свойства свеклы, пишет сайт gsminfo.com.

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Ингредиенты:

  • 2-3 свеклы
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Сахар (по желанию)

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте свеклу и отрежьте кончики с обеих сторон.
  2. Посолите и поперчите свеклу по вкусу.
  3. Сбрызните свеклу оливковым маслом.
  4. Оберните каждую свеклу фольгой.
  5. Запекайте свеклу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-1,5 часов.
  6. Готовность свеклы проверьте зубочисткой.
  7. Достаньте свеклу из духовки и дайте им остыть.
  8. Очистите свеклу от кожуры.

Запеченную свеклу можно подавать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или использовать в других блюдах.

Польза свеклы

Свекла – это очень полезный овощ. Он содержит много витаминов и минералов, в частности:

  • Витамин C – необходим для поддержания иммунитета
  • Калий – поддерживает здоровье сердца
  • Фолиевая кислота – полезна для кроветворения и развития клеток

Кроме того, свекла может способствовать понижению давления, улучшению здоровья кожи и функции печени.

Советы

  • Для запекания свеклы лучше использовать средние овощи.
  • Если вы хотите, чтобы свекла имела более насыщенный вкус, вы можете добавить в фольгу немного сахара или других специй.
  • Готовую свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней.

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