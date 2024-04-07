Забудьте об уксусах: как очистить унитаз, чтобы он сиял как новый
Устали от химии и неприятного запаха в туалете? Существует множество способов очистить унитаз без ущерба вашему здоровью и кошельку.
Благодаря этим простым советам ваш унитаз всегда будет чистым и свежим. Эффективными советами поделились на сайте noviydoctor.com.
Как убрать неприятный запах канализации и мочи в туалете за 5 минут
Чем заменить химические средства?
- Уксус: налейте уксус в унитаз, посыпьте содой, оставьте на 15 минут, затем почистите щеткой и смойте.
- Лимонная кислота: растворите 2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде, вылейте в унитаз, оставьте на 30 минут, а затем смойте.
- Сода: насыпьте соду на дно унитаза, налейте немного уксуса, подождите, пока пена осядет, а затем смойте.
- Газированная вода: налейте в унитаз 2 литра газировки, оставьте на 30 минут, а затем смойте.
- Белье: налейте белье в унитаз, оставьте на 15 минут, а затем смойте.
Важно!
- Перед использованием любого средства убедитесь, что оно не повредит материалу вашего унитаза.
- Используйте защитные перчатки при работе с химическими веществами.
- Хорошо проветривайте помещение после использования химических средств.
Вот еще несколько советов:
- Регулярно чистите унитаз, чтобы не допускать накопления грязи и налета.
- Используйте ершик для чистки труднодоступных мест.
- Не бросайте в унитаз мусор, который может его засорить.
PS
- Не используйте кислоту и соду одновременно, поскольку это может привести к опасной химической реакции.
- Для чистки бачка унитаза можно использовать лимонную кислоту или уксус.
- Для дезинфекции унитаза можно использовать раствор хлорного отбеливателя.
Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.
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