Зачем дачники подкармливают уксусом огурцы: неожиданный лайфхак

Огурцы - одна из наиболее распространенных культур среди украинских дачников. Растение приносит хороший урожай, но для этого необходимо ухаживать за кустиками.

В частности, нужно подкармливать огурцы весной, чтобы культура лучше росла и приносила большие плоды. Опытные огородники используют для подпитки раствор с уксусом.

Благодаря уксусу огурцы лучше усваивают полезные элементы, в частности фосфор, кальций и калий. Также наличие этой жидкости позволяет защитить корни культуры от болезней.

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Для приготовления подкормки нужно 1 стакан 9% уксуса развести на 10 литров чистой воды и тщательно перемешать. Вводить раствор нужно под корень, предварительно увлажнив почву простой водой.

Подобный раствор можно использовать также для подкормки помидоров. Впрочем, сначала нужно смешать уксус с измельченной скорлупой от яиц и настоять сутки, а затем развести на 10 литров воды.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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