Зачем добавлять соль в моющее средство

Соль – это ингредиент, который можно использовать во многих случаях. Это экологичный продукт для дома, который поможет вам сэкономить много денег, в частности во время уборки.

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Как пишет Sante Plus, также соль, известная своими отбеливающими свойствами, издавна использовалась как моющее средство. Она глубоко очищает в рекордно короткие сроки стойкие пятна.

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Некоторые хозяйки добавляют соль в жидкость для мытья посуды, но такое необычное использование имеет конкретную цель – беспрецедентный очищающий эффект. Благодаря своей консистенции соль способна удалить следы пригара на кастрюлях и сковородках.

Чтобы воспользоваться этим советом, насыпьте чайную ложку соли в небольшое количество моющего средства, которое можно приготовить самостоятельно. Вы можете использовать воронку, чтобы перелить его прямо в бутылку, в которую добавьте немного воды. Затем закройте и встряхните, чтобы ингредиенты хорошо перемешались.

Благодаря этому раствору легко удалить следы жира, а также остатки пищи, присутствующие в контейнерах, благодаря абразивной соли способности. Напоминаем, что при мытье посуды рекомендуется одевать перчатки.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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