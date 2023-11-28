Зачем хранить сыр с кубиками сахара: неожиданный лайфхак

Сыр после развертывания может быстро испортиться даже в холодильнике. К счастью, владелица сыроварни имеет идеальное средство, чтобы сохранить продукт свежим долго.

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Патриция Майкельсон из La Fromagerie в Лондоне рассказала, что эффективное хранение сводится только к нескольким основаниям. Ее главным советом было использовать целые кубики сахара, сообщает Express.co.uk.

По ее словам, всегда следует заворачивать сыр вдвойне, в идеале, вощеную бумагу или пергамент. Его нужно класть в пластиковый контейнер, выстланный увлажненным кухонным полотенцем.

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Важно, чтобы он был лишь слегка увлажненным и не мокрым, чтобы не поощрять слишком много влаги. Патриция порекомендовала освободить место на верхней полке холодильника, где температура лучше всего регулируется.

Кубики сахара работают, регулируя атмосферу внутри коробки, что помогает сохранить сыр более свежим. Кубики сахара со временем растают, и их следует заменить, если до этого момента сыр еще не съеден.

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