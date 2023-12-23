Зачем используется алюминиевая фольга в сигаретных пачках: вы точно этого не знали

Курение сигарет – смертельная зависимость, вызывающая множество заболеваний. Часто курильщики не принимают во внимание одну деталь: наличие алюминиевой фольги внутри сигаретных пачек.

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Однако этот элемент очень важен, поскольку имеет специфическое применение. Какова роль алюминиевой фольги в сигаретных пачках, рассказали в Sante Plus.

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Мало кто из курильщиков знает роль алюминиевой фольги в упаковке. Если у вас есть эта вредная для вашего здоровья привычка, быстрый выброс алюминиевой фольги, которой покрыты сигареты, является автоматическим действием. Однако этот объект играет немаловажную роль.

Оказывается, фольга хранит табак сухим и защищает сигареты от влаги. Алюминиевая фольга также помогает сохранять аромат подольше.

Глобальное исследование Всемирной организации здравоохранения, проведенное в 2010 году, показывает, что около 600 000 человек ежегодно умирают от пассивного курения, треть из которых – дети, подвергшиеся воздействию сигаретного дыма дома. В 20 веке от курения умерло около 100 миллионов человек.

Напомним, что эксперты в области науки и медицины представили лучшие инновации в медицине за последние несколько лет, ежедневно меняющие жизнь миллионов людей на планете.

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