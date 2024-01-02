Зачем класть пробки от вина в холодильник: полезный лайфхак

Бытовая техника значительно облегчает нашу жизнь, но требует регулярного ухода, чтобы правильно функционировать. Одной из самых распространенных проблем в быту есть неприятные запахи, возникающие внутри холодильников, морозильных камер, стиральных машин и посудомоечных машин.

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Натуральные средства часто более эффективны, чем дорогие моющие средства, и пробки от вина являются одним из таких средств. Они изготовлены из ячеистого материала, который впитывает влагу и неприятные запахи, пишет Главред.

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Чтобы использовать пробки от вина для устранения неприятных запахов, просто уложите их на полки в холодильнике, морозильной камере, стиральной машине или посудомоечной машине. Вы даже можете разрезать пробки на части и разложить их по разным местам.

Кроме того, можно добавить каплю эфирного масла лимона или другого цитрусового, чтобы ароматизировать внутреннюю часть устройства.

Почему возникают неприятные запахи в холодильнике?

Неприятные запахи в холодильнике могут возникать по разным причинам. Во-первых, это может быть связано с продуктами с сильным запахом, такими как чеснок, лук или сыр. Испорченная пища также может выдавать неприятный запах, как и неправильно хранящаяся пища: без защиты из алюминиевой фольги или в негерметичных контейнерах. Кроме этого, нерегулярная чистка холодильника может способствовать образованию неприятных запахов.

Чтобы поддерживать внутреннее пространство холодильника в чистоте и без запаха, каждые 15–20 дней рекомендуется очищать внутренние стенки и полки раствором воды и пищевой соды или воды и лимона. Чтобы было легче, это можно сделать перед походом по магазинам, когда холодильник почти пуст.

Пробки от вина – это недорогой и эффективный способ устранить неприятные запахи в быту. Они являются натуральным средством, которое не наносит вреда окружающей среде.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха в помещении.

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