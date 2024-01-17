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Зачем класть целлофановый пакет в стиральную машину: вы будете удивлены

Цихоцкая Мария

Зачем класть целлофановый пакет в стиральную машину: вы будете удивлены

Если у вас дома есть домашний любимец, то вы наверняка знаете, что шерсть от него может оказаться где угодно: на одежде, мебели, в постели. Для избавления от этой проблемы можно использовать целлофановый пакет.

Об этом пишет Obozrevatel.

Как это работает?

Целофан обладает электростатическими свойствами, поэтому он притягивает к себе шерсть и волосы. Этот эффект усиливается при стирке, когда вода создает дополнительное электрическое поле.

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Как использовать целлофановый пакет?

  1. Поместите пакет в барабан стиральной машины.
  2. Загрузите белье и стиральный порошок.
  3. Запустите стирку.

После стирки выбросьте пакет в мусор.

Преимущества использования целлофанового пакета

  • Этот метод эффективен и прост в использовании.
  • Он не повреждает ткань.
  • Пакет предохраняет фильтр стиральной машины от загрязнения шерстью и волосами.
  • Он помогает предотвратить слипание стирального порошка.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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