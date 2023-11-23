Зачем класть в сахар лавровый лист: проверенный лайфхак

В прошлые времена, когда на каждой кухне находилась сахарница, поразительно многие хозяйки использовали лавровый лист для отпугивания насекомых. Сегодня это может показаться странным, но за этой практикой действительно стоит рациональное объяснение.

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Лавровый лист, с его выразительным ароматом, известен как отличный специй для отгонки насекомых, не влияя при этом на вкусовые качества продуктов. В частности, некоторые продукты, такие как крупы, мука и сахар, часто покупают впрок, и забывают о сроках их хранения, что приводит к размножению жучков и заставляет выбрасывать продукты, пишет sport24.

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Есть несколько причин, способствующих появлению насекомых в крупах:

Просроченный товар. Несоблюдение норм производства и хранения. Открытое хранение. Повышенная влажность.

Срок годности круп – не больше двух лет, и следует помнить об этом. Проверка срока годности перед покупкой и приобретение продуктов в прозрачной упаковке помогают избежать неприятных сюрпризов.

Профилактика появления насекомых:

Регулярный обзор круп и других продуктов. Проверка срока годности перед покупкой. Отказ от покупки круп впрок. Хранение сыпучих продуктов в герметичных контейнерах. Использование лаврового листа, гвоздики, чеснока или лимонной цедры.

Эти меры не гарантируют 100% защиту, но значительно уменьшают риск столкновения с проблемой.

Если появились жуки:

Выбрасывайте зараженные крупы и открытые продукты. Протирайте полки уксусом и водой. Промывайте зараженные емкости мыльным раствором. Замораживайте крупы для профилактики. Используйте пряности, отпугивающие насекомые.

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