Зачем класть зубчик чеснока в унитаз: действительно действенный способ

Чеснок – это природный антисептик, обладающий антибактериальными, антигрибковыми и противомикробными свойствами. Некоторые люди считают, что бросание зубчика чеснока в унитаз может помочь дезинфицировать его и предотвратить распространение бактерий.

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Чеснок может помочь дезинфицировать унитаз. Он содержит аллицин, являющийся активным компонентом, отвечающим за его антибактериальные свойства. Аллицин может убивать бактерии, которые вызывают неприятные запахи и могут привести к инфекциям, пишет deavita.fr.

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Однако чтобы чеснок был эффективным, его нужно оставить в унитазе на несколько часов, а лучше на ночь. В это время аллицин будет выделяться в воду и убивать бактерии.

Как это сделать?

Чтобы дезинфицировать унитаз чесноком, просто очистите его обычно, а затем бросьте в него очищенный зубчик чеснока. Оставьте его на несколько часов или ночью, а затем смойте водой.

Помимо чеснока есть и другие природные средства, которые можно использовать для дезинфекции унитаза. К ним относятся:

Уксус также обладает антибактериальными свойствами. Чтобы использовать уксус для дезинфекции унитаза, разбавьте его водой в равных пропорциях и вылейте смесь в унитаз. Оставьте ее на несколько часов или ночью, а затем смойте водой.

Лимонная кислота также является эффективным дезинфицирующим средством. Чтобы использовать лимонную кислоту для дезинфекции унитаза, растворите ее в воде в пропорции 1:1 и вылейте смесь в унитаз. Оставьте ее на несколько часов или ночью, а затем смойте водой.

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