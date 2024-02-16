Зачем клеить на окна пенопласт: вы будете поражены

Хотя пенопласт смотрится непрезентабельно и при разрыве неприятно скрипит, выбрасывать его перед зимой не стоит. Лучше сделайте так: куски уложите в емкость, залейте ацетоном и тщательно перемешайте. Так можно утеплить не только лишь деревянные рамы, да и пластмассовые с щелями.

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Об этом пишет ТСН.

Реакция начнется мгновенно – пенопласт превратится в вещество с консистенцией жвачки. На самом деле вы получите надежный герметик, которым в считанные минуты можно закрыть все щели в окнах и утеплить их на зиму.

Почему может дуть из пластикового окна

Со временем при продолжительной эксплуатации пластиковых окон из них может начать тянуть. Причины:

Новая рама может немного перекашиваться, появляются щели.

Происходит износ важных деталей, скажем уплотнитель.

Несвоевременный или отсутствующий уход за пластиковыми окнами.

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Как утеплить окна дома несколькими способами

Прежде чем начинать, определите место, откуда тянет. Поможет тактильное освидетельствование или зажженная свеча.

Вот действенные способы утепления окон:

Заклейте стыки рам малярным скотчем.

Используйте на стекле теплосберегающую пленку.

Закройте щели подручными материалами: тканью, газетами.

Перед утеплением тщательно вымойте окна, чтобы впускать солнечный свет. Также обезжирьте поверхности, чтобы материал лучше держался.

Напомним, мы уже писали, как утеплить окна с помощью пищевой пленки и фена.

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