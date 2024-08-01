Зачем наносить кремовый бронзер под глаза: вы будете поражены

Пользователи популярной социальной платформы TikTok экспериментируют с инновационным методом макияжа, направленным на маскировку темных кругов под глазами. Инфлюэнсеры предлагают альтернативу традиционному консилеру – использование кремового бронзера для сокрытия признаков усталости.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Процедура достаточно проста: сначала наносят средство с солнцезащитным фактором, после чего применяют сток-бронзер на зону вокруг глаз и век, тщательно растушевывая. По желанию можно дополнительно осветить внутренние уголки глаз небольшим количеством консилера. Этот метод быстро набирает популярность благодаря своей эффективности и простоте исполнения.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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