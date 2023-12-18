Зачем одевать веник в мусорный пакет перед уборкой: лайфхак, который сэкономит вам силы и время
Веник – это удобный и недорогой инструмент для уборки, не требующий электроэнергии. Однако иногда он может доставлять неудобства, поскольку грязь и пыль прилипают к его щетине. Чтобы избежать этого, можно использовать простой метод: надеть на веник полиэтиленовый пакет.
Для этого способа подойдет хоть какой незапятнанный полиэтиленовый пакет. Если пакет будет грязным, то он может оставить следы на полу, пишет Телеграф.
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Что нужно для этого:
- Веник
- Полиэтиленовый пакет
- Канцелярская резинка
Наденьте пакет на веник так, чтобы он полностью закрыл щетину. Зафиксируйте пакет на ручке веника с помощью канцелярской резинки.
Преимущества метода:
- Грязь и пыль не прилипают к венику, а попадают в совок.
- Уборка становится более эффективной.
- Не нужно тратить время на ручную очистку веника от мусора.
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