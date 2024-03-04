Зачем опытные хозяева кладут в холодильник рулон туалетной бумаги

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Время от времени в холодильнике может собираться лишняя влага и неприятные запахи, которые распространяются на продукты и портят их вкус. Если генеральная уборка в кухонном гаджете не помогла, можно воспользоваться самым простым способом, разрешающим вышеупомянутую проблему.

Как сообщает издание kukhovaryty.com, чтобы в вашем холодильнике всегда приятно пахло, и чтобы он не накапливал лишнюю влагу, простым решением может быть рулон туалетной бумаги.

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Для этого вам понадобится рулон мягкой бумаги, 3 чайные ложки соды, 1/2 чайной ложки соли, 10 капель любого эфирного масла и немного воды. Смесь соды, соли, растительного масла и воды создаст густую пастообразную массу. Разрежьте рулон бумаги и нанесите пасту на половинку втулки.

Так обработанный рулон туалетной бумаги можно разместить на одной из полок холодильника. Теперь он не только будет приятно пахнуть, но и будет "контролировать" запахи внутри холодильника. Кроме того, бумага будет поглощать излишнюю влагу и конденсат, образующийся на полках и стенках.

С течением времени рулон может пропитаться влагой и изменить цвет, тогда его придется просто заменить. Но прежде, положите рулон туалетной бумаги в ваш холодильник, и он будет работать на вас, помогая сохранять свежесть продуктов и контролировать запахи.

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