Зачем перед приготовлением стейка класть мясо в микроволновку: советы физика

Физик Джордж Векинис утверждает, что традиционный способ приготовления стейков является ошибочным и приводит к получению сухого и жесткого мяса.

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Он утверждает, что перед приготовлением мясо не должно быть холодным. Он советует разогревать его в микроволновке. А еще – никогда не солить.

В подкасте BBC Instant Genius ученый пояснил, что соль обладает осмотической способностью извлекать из мяса как можно больше воды, и поэтому стейк станет жестким и несъедобным, пишет dailymail.

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Если вы хотите, чтобы ваш стейк был приправлен, господин Векинис советует, что лучше всего делать после завершения процесса приготовления.

Другая большая ошибка, которую люди совершают, заключается в том, что стейк готовят еще холодным из холодильника, что, по его словам, категорически запрещено. "Когда вы готовите его непосредственно из холодильника, вы, по сути, не нагреваете мясо изнутри", – объяснил он.

Чтобы этого избежать, Векинис рекомендует немного прогреть стейк в микроволновке перед жаркой. "Всегда хорошо сначала разогреть мясо в микроволновке", — сказал эксперт.

Стейк нужно прогреть в микроволновке одну-две минуты – все зависит от толщины мяса.

"Потом вы жарите его быстро, очень короткий промежуток времени, как можно короткий промежуток времени, чтобы придать ему немного реакции Майяра на поверхности, чтобы получить этот легкий аромат и наслаждение вкусом", — пояснил он.

Физик посоветовал жарить мясо "максимум минуты", пока не образуется румяная корочка.

"Температура внутри мяса должна быть по меньшей мере 55-60 ° C, и это абсолютно минимум", — добавил ученый.

Какая идеальная температура для стейка

Физик заверил, что существует "идеальная температура", чтобы получить желаемые результаты:

Нежелательно: 49–54°C

Допустимая: 54–57°C

Средняя: 57–63°C

Дождь: 63–68°C

Стейк Well Done: 68°C и выше

Господин Векинис утверждает, что его метод приготовления стейков обеспечивает идеальное сочетание сочности, вкуса и безопасности продукта.

Ранее фудблогерша посоветовала, как приготовить "идеальный стейк" в духовке.

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