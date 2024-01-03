Зачем пить воду утром и что добавить в нее для пользы

Питье воды натощак является популярной практикой, которая приписывается разным полезным свойствам. Однако, так ли оно полезно, как считают многие?

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Питье воды натощак является безопасной практикой для большинства людей, пишет УП. Однако важно пить воду комнатной температуры или теплую воду во избежание расстройства желудка. Добавление других ингредиентов к воде натощак может усилить ее полезные свойства, но может привести к побочным эффектам. Поэтому перед тем, как добавлять что-то в воду натощак, следует проконсультироваться с врачом или диетологом.

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Польза воды натощак

Запускает обменные процессы в организме.

Помогает очищению организма и выведению токсинов.

Стимулирует перистальтику кишечника.

Помогает восстановить водный баланс и гидратировать организм.

Повышает уровень энергии.

Непосредственно влияет на состояние кожи.

Вред воды

Может вызвать расстройство желудка или тошноту.

Может усилить чувство голода.

Может вызвать обезвоживание, если пьете недостаточно жидкости в течение дня.

Какую воду пить

Диетология Татьяна Антофийчук рекомендует пить теплую воду натощак, поскольку организм будет тратить меньше энергии на ее усвоение. Холодная вода, с другой стороны, может вызвать чувство холода и дискомфорта в желудке.

Что добавлять в воду

Добавление других ингредиентов к воде натощак может усилить ее полезные свойства, но может привести к побочным эффектам.

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