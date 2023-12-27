Зачем разрезать губку для мытья посуды пополам: совет опытных домохозяек

Цены на бытовые товары постоянно растут, и губки для мытья посуды – не исключение. Чтобы сэкономить, многие хозяйки разрезают губки пополам. Этот простой приём позволяет получить вдвое больше губок, не увеличивая расхода.

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Губки для мытья посуды продаются за штуку. Разрезав губку пополам, вы получаете две одинаковые половинки. Таким образом, при покупке упаковки из нескольких штук вы получаете вдвое больше губок, не увеличивая общую стоимость, пишет Главред.

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Удобно ли это? Да, разрезанные губки для мытья посуды не только экономны, но и удобны в использовании. С узкой половинкой губки легче моется посуда с труднодоступными местами, такими как узкие горлышки и углубления.

Чтобы разрезать пополам губку, вам понадобится острый нож. Лучше всего разрезать губку поперек, так как в этом случае половинки будут одинаковыми по размеру.

Некоторые советы по использованию разрезанных губок:

Чтобы губка прослужила длиннее, после каждого использования хорошо ее промывайте и высушивайте.

Если губка потемнела или начала распадаться, ее следует заменить.

Напомним, мы уже писали, когда нужно заменять губку для мытья посуды.

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