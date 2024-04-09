Зачем в старину носили украшения: ученые назвали топ неочевидных функций

Гробница царицы Пуаби в Уре, Ирак, поражает воображение богатством артефактов, свидетельствующих о роскошной жизни древней элиты. Золотые головные уборы, бусы, браслеты, серьги и кольца – лишь некоторые из изысканных украшений, найденных в этом погребальном комплексе.

Шумерская культура, к которой принадлежала царица Пуаби, оставила после себя одни из богатейших гробниц Месопотамии.

История знает множество примеров обнаружения сокровищниц, наполненных драгоценностями. Недавняя находка в Италии – кладбище эпохи Римской империи – изобилует кольцами, золотыми ожерельями и амулетами, что свидетельствует о высоком статусе погребенных.

Но украшения не всегда были привилегией знати. Исследовательница Алексис Кастор из Колледжа Франклина и Маршалла утверждает, что люди из разных слоев общества носили ювелирные изделия с разными целями. Об этом пишет Discover.

От драгоценных металлов к камням, коже и текстилю – материалы для украшений были разнообразны. Некоторые, как янтарь, кроме эстетической ценности, обладали и "мистическими" свойствами.

Амулеты пользовались большой популярностью. Их носили с раннего детства, чтобы оградить от опасностей.

Древние египтяне верили, что амулеты из определенных материалов обладают дополнительной силой. Фаянс, например, символизировал регенерацию.

Кольца использовали как мужчины, так и женщины. В римское время они редко символизировали брак, а чаще служили печатями. Золотые кольца свидетельствовали о статусе, доступном только дворянам и сенаторам.

Ожерелье с мухами в Древнем Египте считалось военной наградой. Существует и теория о его связи с потусторонней жизнью.

Кельтские торки из золота, бронзы, меди или серебра подчеркивали статус и имели символическое значение для владельца.

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Некоторые, как римский писатель Плиний Старший, критиковали чрезмерное пристрастие к украшениям. Он описывал жену императора Калигулы, покрытую изумрудами и жемчугом.

Разнообразие материалов и форм украшений свидетельствует о богатстве техники их изготовления.

Торки изготовляли из скрученных нитей металла, как, например, Большой торк из Снеттишема, весящий более 1 кг золота и серебра.

Другие ювелирные изделия потребовали мастерства камнерезов, ремесленников и ювелиров. Филигрань и грануляция – два распространенных метода.

Исследование древних украшений дает нам представление о социальной структуре, верованиях, эстетических предпочтениях и технологиях наших предков. Эти сокровища прошлого продолжают очаровывать и раскрывать тайны древних цивилизаций.

Напомним, ученые смогли раскрыть причины исчезновения древней культуры Чавина в Перу.

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