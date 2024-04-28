Зачем закупаться содой в мае: полезный лайфхак от садовода

Май – время для закупки соды! Этот недорогой и экологически чистый продукт может творить настоящие чудеса в саду. Сода – это доступное, экологичное и универсальное средство, которое поможет вам вырастить здоровый и красивый сад!

Сода – это не только для опрыскивания, пишет noviydoctor.com. Полив раствором соды (1 ч. л. на 3 л воды) помогает снизить кислотность почвы. Присыпка рассады содой защищает от "черной ножки". Замачивание семян в содовом растворе перед посадкой дезинфицирует их и улучшает прорастание. Промывка теплиц, парников и садовых инструментов содой лишает вредных микроорганизмов.

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Чем полезна сода для растений?

Защищает от вредителей: тли, паутинного клеща и других.

тли, паутинного клеща и других. Предотвращает грибковые заболевания: мучнистая роса, пятнистость и другие.

мучнистая роса, пятнистость и другие. Улучшает внешний вид листьев: делает их более зелеными и блестящими.

делает их более зелеными и блестящими. Повышает иммунитет и устойчивость растений к стрессам: засуха, перепады температур и т.д.

Как приготовить содовый раствор:

1 столовая ложка пищевой соды

1 литр теплой воды

2-3 капли жидкого мыла (для лучшего прилипания)

Размешайте соду в воде до полного растворения, добавьте мыло. Раствор готов!

Как правильно опрыскивать:

Лучше всего возделывать растения утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.

Опрыскивайте и верхнюю, и нижнюю сторону листьев, а также стебли.

Для профилактики повторяйте процедуру раз в 7-10 дней.

При вредителях или болезнях возделывайте растения раз в 3-4 дня.

Избегайте обработки в жару или дождь.

Сода для разных групп растений:

Смородина и крыжовник: меньше поражаются мучнистой росой и пятнистостью.

меньше поражаются мучнистой росой и пятнистостью. Розы и клематисы: лучше переносят атаки тли и клещей.

лучше переносят атаки тли и клещей. Огурцы, кабачки и другие овощи реже болеют, лучше растут и плодоносят.

реже болеют, лучше растут и плодоносят. Комнатные растения: становятся более здоровыми и красивыми.

Совет: Начинайте с меньшей концентрацией соды и наблюдайте реакцию растений.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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