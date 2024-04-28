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Зачем закупаться содой в мае: полезный лайфхак от садовода

Игорь Романько

Как защитить растения в саду от вредителей и болезней
Как защитить растения в саду от вредителей и болезней

Май – время для закупки соды! Этот недорогой и экологически чистый продукт может творить настоящие чудеса в саду. Сода – это доступное, экологичное и универсальное средство, которое поможет вам вырастить здоровый и красивый сад!

Сода – это не только для опрыскивания, пишет noviydoctor.com. Полив раствором соды (1 ч. л. на 3 л воды) помогает снизить кислотность почвы. Присыпка рассады содой защищает от "черной ножки". Замачивание семян в содовом растворе перед посадкой дезинфицирует их и улучшает прорастание. Промывка теплиц, парников и садовых инструментов содой лишает вредных микроорганизмов.

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Чем полезна сода для растений?

  • Защищает от вредителей: тли, паутинного клеща и других.
  • Предотвращает грибковые заболевания: мучнистая роса, пятнистость и другие.
  • Улучшает внешний вид листьев: делает их более зелеными и блестящими.
  • Повышает иммунитет и устойчивость растений к стрессам: засуха, перепады температур и т.д.

Как приготовить содовый раствор:

  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 литр теплой воды
  • 2-3 капли жидкого мыла (для лучшего прилипания)

Размешайте соду в воде до полного растворения, добавьте мыло. Раствор готов!

Как правильно опрыскивать:

  • Лучше всего возделывать растения утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.
  • Опрыскивайте и верхнюю, и нижнюю сторону листьев, а также стебли.
  • Для профилактики повторяйте процедуру раз в 7-10 дней.
  • При вредителях или болезнях возделывайте растения раз в 3-4 дня.
  • Избегайте обработки в жару или дождь.

Сода для разных групп растений:

  • Смородина и крыжовник: меньше поражаются мучнистой росой и пятнистостью.
  • Розы и клематисы: лучше переносят атаки тли и клещей.
  • Огурцы, кабачки и другие овощи реже болеют, лучше растут и плодоносят.
  • Комнатные растения: становятся более здоровыми и красивыми.

Совет: Начинайте с меньшей концентрацией соды и наблюдайте реакцию растений.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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