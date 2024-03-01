Зачем замачивать орехи и бобовые перед употреблением

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Сегодня накормила белку миндалем, а оказалось для неё этот орех в красном списке. Если быть точнее, весь вред заключается только в шкурке миндаля и если вымочить орех, снять с него шкурку, то ни одна белка не пострадает.

Предварительное замачивание орехов, бобовых и злаков – важная часть здорового питания. Вымачивание подготавливает эти продукты к лучшему усвоению нашей пищеварительной системой.

Многие начинающие ЗОЖники, узнав о пользе семян/орехов, начинают резко добавлять их в свое меню в большом количестве и затем неминуемо сталкиваются с неприятными ощущениями в жкт: тошнотой, тяжестью в желудке, вздутием, неоформленный стулом.

Орехи содержат достаточно большое количество фитиновой кислоты, которая служит своеобразной защитой от животных/насекомых. Фитиновая кислота плоха для нас тем, что она способна связывать многие нутриенты и нарушать работу пищеварительных ферментов.

Также сырые орехи содержат и другие вещества, которые ингибируют наши ферменты пищеварения и тем самым не позволяют полноценно усвоить все полезности из продукта.

Вода в буквальном смысле пробуждает спящие ядра и стимулирует процессы проращивания. Как результат происходит деактивация ингибиторов + вымывается фитиновая кислота.

Вымоченные активированные орехи и семена усваиваются жкт намного лучше, не вызывая дискомфорта и максимально отдавая нам все свои питательные составляющие.

Как правильно замачивать орехи

На 1 стакан орехов нужно 2 стакана воды. Замачиваем орехи на 8-12 часов (дольше не надо, портится вкус), а затем промываем в чистой воде. После замачивания шкурки на орехах легко снимаются (особенно, если ошпарить кипятком). Сняли шкурки и далее подсушиваем орехи в дегидраторе или духовке на небольшом огне.

Активированные орехи лучше съедать сразу в течение одного дня. Если же хотите растянуть прием на пару дней, то хранить орехи необходимо в холодильнике.