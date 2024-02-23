Зачем замораживать капроновые чулки и джинсы: удивительный лайфхак

Заморозьте свою одежду, чтобы она дольше служила. Такие способы советуют эксперты по уходу за вещами.

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Как утверждают эксперты из Southern Living, заморозка одежды может сделать ее невыносимой. Специалисты поделились двумя простыми лайфхаками, которые помогут вам продлить срок службы одежды с помощью морозильной камеры.

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1. Капроновые колготки и чулки:

Заморозка колготок, колгот и деликатных чулок может сделать их крепче и уменьшить вероятность износа. Смочите новые пары одежды водой, положите в полиэтиленовый пакет и заморозьте на ночь. После размораживания они будут готовы к использованию.

2. Джинсы:

Освежите джинсы и удалите запах, положив их в морозильную камеру на несколько часов. Это поможет сохранить посадку, цвет и общий срок службы джинсов. Не забывайте стирать джинсы время от времени, чтобы удалить бактерии.

Замораживание одежды – это простой, но эффективный способ сохранить его в хорошем состоянии дольше.

Но это не значит полностью отказаться от стиральной машины, когда речь идет об уничтожении бактерий. Вам все равно нужно время от времени это делать.

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