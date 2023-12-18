Зачем жарить рыбу на пергаментной бумаге: полезный лайфхак
Рыба – это полезный и вкусный продукт, который можно приготовить разными способами. Один из самых популярных – жарка на сковороде. Однако если вы используете чугунную сковороду, рыба может прилипнуть к ней. Чтобы этого избежать, опытные хозяйки используют пергаментную бумагу.
Пергаментная бумага не липкий материал, который не позволяет рыбе прилипать к сковороде. Он также помогает сохранить сочность рыбы и предотвращает ее развал во время переворачивания, пишет prostoway.
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Как использовать пергаментную бумагу для жарки рыбы
- Вырезаете кусочек пергаментной бумаги нужного размера.
- Помещаете бумагу на разогретую сковороду.
- Добавляете масло или другой жир для жарки.
- Выкладываете рыбу на бумагу.
- Жарите рыбу под крышкой до готовности.
Преимущества жарки рыбы на пергаментной бумаге
- Рыба не прилипает к сковороде.
- Рыба остается сочной и не разваливается.
- Сковороду легче мыть.
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