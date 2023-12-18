Зачем жарить рыбу на пергаментной бумаге: полезный лайфхак

Рыба – это полезный и вкусный продукт, который можно приготовить разными способами. Один из самых популярных – жарка на сковороде. Однако если вы используете чугунную сковороду, рыба может прилипнуть к ней. Чтобы этого избежать, опытные хозяйки используют пергаментную бумагу.

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Пергаментная бумага не липкий материал, который не позволяет рыбе прилипать к сковороде. Он также помогает сохранить сочность рыбы и предотвращает ее развал во время переворачивания, пишет prostoway.

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Как использовать пергаментную бумагу для жарки рыбы

Вырезаете кусочек пергаментной бумаги нужного размера. Помещаете бумагу на разогретую сковороду. Добавляете масло или другой жир для жарки. Выкладываете рыбу на бумагу. Жарите рыбу под крышкой до готовности.

Преимущества жарки рыбы на пергаментной бумаге

Рыба не прилипает к сковороде.

Рыба остается сочной и не разваливается.

Сковороду легче мыть.

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