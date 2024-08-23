Задание по ПДД о поворотах: можно ли белому авто свернуть направо

Повороты на дороге часто вызывают у водителей сомнения. Особенно когда речь идет о ситуациях, которые кажутся нестандартными. Разберемся в одном из таких случаев: может ли водитель белого автомобиля совершить поворот направо на данном участке дороги?

Представьте себе такую ситуацию: вы видите автомобиль белого цвета, двигающийся по дороге с односторонним движением. Разрешен ли водитель этого автомобиля выполнить поворот направо, ответ подсказали в Telegram-канале auto_pdrua.

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Правильный ответ – да, может.

Как правильно поворачивать направо, тест ПДД. Источник: t.me/auto_pdrua

Согласно Правилам дорожного движения, водитель перед выполнением поворота направо или налево должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Это означает, что он должен находиться поближе к краю дороги, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Почему в этом случае поворот разрешен?

Поскольку дорога, по которой движется белый автомобиль, имеет одностороннее движение, водитель может выполнить поворот вправо без каких-либо ограничений. Главное – соблюдать общие правила безопасности дорожного движения: подать сигнал повороту, убедиться в отсутствии препятствий и только затем выполнить маневр.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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