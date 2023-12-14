Закуска к рождественскому столу: рецепт цвиклей из свеклы и хрена

Цвикли – это австрийский соус на основе хрена и свеклы. Прекрасно сочетается с колбасами и мясом. Рецептом поделился портал Shuba.

Видео дня

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Хрен – 1 шт.

Лимон, сок – по вкусу

Сахар – по вкусу

Сушеный тмин – по вкусу

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Способ приготовления:

Свеклы заверните в фольгу и запекайте в духовке до готовности.

Корень хрена очистите.

Овощ натрите на мелкой терке. Пропорция хрена к свекле – по вкусу.

Гвозди заправьте уксусом или лимонным соком. Добавьте сахар, соль.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата с семгой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !