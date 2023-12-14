Закуска к рождественскому столу: рецепт цвиклей из свеклы и хрена
Цвикли – это австрийский соус на основе хрена и свеклы. Прекрасно сочетается с колбасами и мясом. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт.
Хрен – 1 шт.
Лимон, сок – по вкусу
Сахар – по вкусу
Сушеный тмин – по вкусу
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Способ приготовления:
Свеклы заверните в фольгу и запекайте в духовке до готовности.
Корень хрена очистите.
Овощ натрите на мелкой терке. Пропорция хрена к свекле – по вкусу.
Гвозди заправьте уксусом или лимонным соком. Добавьте сахар, соль.
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