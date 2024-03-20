Замечательная замена дорогого маскарпоне: Как приготовить сливочный сыр
Нежный сливочный сыр маскарпоне – настоящая находка для кулинара. Его можно использовать для приготовления тортов, тирамиса, чизкейков и других десертов.
Но что делать, если маскарпоне вдруг закончился, а магазин за углом закрыт? Не беда! Есть несколько способов его заменить. Экспериментируйте и ваши десерты всегда будут изысканными и вкусными, пишет ТСН.
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1. Мягкие сыры:
- Рикотта: Этот итальянский сыр имеет схожую текстуру и нежный сливочный вкус.
- Филадельфия: Более плотная, чем маскарпоне, но все же может быть удачным заменителем.
- Сливочный сыр Легкодоступный и недорогой вариант, но его вкус немного отличается от маскарпоне.
2. Самодельные альтернативы:
- Из жирной сметаны: Возьмите 1 кг сметаны, выложите в мешочек из хлопчатобумажной ткани и подвесьте над емкостью на ночь. Утром получите 500 г творога, похожего на маскарпоне.
- Со сметаны и кефира Смешайте сметану и кефир в равных пропорциях, посолите, взбейте и подвесьте над емкостью на несколько дней.
3. Для кремов:
- Жирный творог: Взбейте 300 г сыра из 100 мл сливок 30%, 100 г сахарной пудры и 2 яйцами.
- Сливочное масло: Взбейте 100 г сливочного масла из 50 г сахарной пудры до однородной массы.
Помните:
- Вкус и текстура заменителей могут отличаться от маскарпона.
- Тщательно взбейте ингредиенты, чтобы получить крем нужной консистенции.
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