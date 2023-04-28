Замените этим воду для полива цветов, чтобы ускорить рост растений

Комнатные растения могут вызывать немало хлопот, когда они долго не растут или не цветут. Причинами этого могут быть болезни, плохая почва, неудачное освещение и т.д.

Впрочем, кроме оптимальных условий, также важно поливать растения не просто водой. Для лучшего роста комнатных цветов знатоки советуют использовать минералку, пишет fuersie.

Отмечается, что минеральная вода содержит вещества, полезные для растений. Микроэлементы уже растворены в воде, поэтому цветам и лиственным культурам легче их усвоить.

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Впрочем, подобный метод подходит не для всех растений. Минералкой можно стимулировать рост суккулентов, алоэ, денежного дерева.

В то же время, для ряда комнатных растений этот метод может навредить, в частности для антуриума, азалии, камелии, орхидеи. От минералки цветы сбросят нераскрывшиеся бутоны и погибнут.

Поливать минеральной водой вазоны следует не чаще одного раза в месяц. Важно предварительно отстоять воду, чтобы из нее испарилась углекислота.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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