Замесите тесто с этим препаратом: слизни будут держаться от ваших растений подальше
Если вы устали от улиток и слизней, которые портят ваши растения, простой и эффективный способ избавиться от этих вредителей – приготовить тесто с железным купоросом.
Железный купорос действует агрессивно на слизней, поэтому они будут держаться подальше от ваших грядок.
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Для приготовления теста вам понадобится:
- 400 г сухой смеси (мука, овсяные хлопья или их смесь)
- 1 ч. л. без горки железного купороса (примерно 8 г)
- 0,5 ч. л. сухих дрожжей
- Щепотка лимонной кислоты или столовая ложка яблочного уксуса
- Молоко или кефир
Как приготовить тесто против слизней?
Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте лимонную кислоту или уксус. Постепенно добавляйте молоко или кефир, постоянно помешивая до получения консистенции крошки. Оставьте тесто настаиваться в день.
Разбрасывайте кусочки теста в местах обитания слизней и под растениями, которые они повреждают. Обновляйте приманку после дождя.
Эксперты отмечают, что это средство эффективно против вредителей и безопасно для людей и животных. Оно простое в приготовлении и недорогое.
Для усиления эффекта можно добавить в тесто измельченную яичную скорлупу. Если вы вносили в почву триходерму, то развивающиеся на тесте плесневые грибки станут дополнительным источником питания для этого полезного почвенного грибка.
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