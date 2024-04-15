Заморозки и мокрый снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды в Украине

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий. До конца недели в Украине возможны заморозки и мокрый снег.

Как сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, с 15 по 21 апреля ожидаются погодные качели и резкие изменения атмосферного давления.

"Юго-восточные регионы продолжат находиться в аномально теплой воздушной массе, тогда как на западные и северо-западные области Украины распространится достаточно холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", – сообщил метеоролог.

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Понедельник, 15 апреля: днем в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами с грозами. Вечером местами в западной части сильные дожди. Температура воздуха в разных регионах страны отличается от +5 до +29 градусов.

Вторник, 16 апреля: ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные дожди в большинстве областей, кроме южной и центральной части Украины. Временами возможны грозы. Ветер на Левобережье юго-западный, в западных областях западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха колеблется от +6 до +28 °C.

Среда, 17 апреля: В большинстве областей, кроме юго-восточной части, пройдут дожди, местами интенсивные. Не исключены местные грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +16 °C, днем от +9 до +28 °C.

Четверг, 18 апреля: Ожидается неустойчивая с дождями погода в большинстве областей. Кое-где возможны отдельные грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +16 °C, днем от +7 до +28 °C.

Пятница, 19 апреля: В центральных, северных областях, днем также в Закарпатье ожидаются небольшие дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +10 °C, днем от +11 до +16 °C.

Суббота, 20 апреля: В западных регионах ожидаются сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем небольшие дожди возможны также в Приазовье и на востоке. Ветер восточный/юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до +8 °C, днем от +13 до +18 °C.

Воскресенье, 21 апреля: Ожидается неустойчивая, ветреная и дождливая погода на всей территории Украины. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12 °C, днем от +13 до +22 °C.

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