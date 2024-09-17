Замшевая куртка: новый хит осени-2024 покоряет модные подиумы

Хотя лето еще не кончилось, модные эксперты уже активно обсуждают тренды осеннего сезона. И если классический тренч всегда остается актуальным, то в этом году дизайнеры предлагают нам множество интересных вариантов верхней одежды. Об этом пишет cosmo.

Ключевые тренды осени 2024 года:

Тренчи и плащи из полупрозрачных материалов Легкие и воздушные, они придадут вашему образу легкости и романтичности.

Легкие и воздушные, они придадут вашему образу легкости и романтичности. Рабочая куртка: Функциональная и стильная такая куртка станет незаменимым элементом осеннего гардероба.

Функциональная и стильная такая куртка станет незаменимым элементом осеннего гардероба. Жакет как верхняя одежда: Идеальный вариант для не очень холодной погоды. Может быть выполнен из разных материалов и иметь разнообразные фасоны.

Новый фаворит сезона: замшевая куртка

Но, пожалуй, самым ярким трендом осени 2024 года стала замшевая куртка. Этот материал, уже успел полюбиться модницам благодаря своей мягкости и благородству, возвращается в моду с новой силой.

Замшевые изделия смотрятся очень дорого и стильно. Кроме того, замша достаточно теплая и комфортная в носке, что делает ее идеальным материалом для осенней верхней одежды. Наиболее популярными цветами замшевых курток в этом сезоне являются оттенки коричневого, особенно шоколадный. Самый актуальный вариант – это расслабленный оверсайз. Такая куртка придаст вашему образу непринужденность и стиль.

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Как носить замшевую куртку?

Замшевая куртка универсальна и легко вписывается в разные образы. Ее можно носить как с джинсами и кроссовками, так и с платьем и ботильонами. Главное – подобрать правильные аксессуары.

Альтернатива: замшевый жакет

Если вам не нравятся длинные куртки, обратите внимание на замшевый жакет. Он выглядит более утонченно и подойдет для создания более элегантных образов.

Осень 2024 года обещает быть очень интересной с точки зрения модных трендов. Замшевая куртка – это один из самых ярких и стильных вариантов верхней одежды, которую стоит попробовать.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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