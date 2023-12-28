Запеченный картофель с чесноком и зеленью к праздничному столу: вкус сведет с ума

Если вы ищете интересные рецепты на праздничный вечер Нового года, попробуйте приготовить запеченный с чесноком и зеленым картофелем. Ее вкус покорит даже на более требовательных ваших гостей.

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Это блюдо настолько простое, что вам захочется его повторить. А еще она содержит всего 309 калорий, так что для праздничного ужина это блюдо будет находкой, пишет Taste.

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Продукты:

1,5 кг хорошо помытого картофеля среднего размера

2 столовые ложки оливкового масла

40 г мелко тертого пармезана

100 г сливочного масла комнатной температуры

2 зубчика чеснока, измельченные

мелко натертая цедра лимона

2 ст. л. измельченной свежей петрушки

мелко нарезанный пучок зеленого лука

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200 градусов и включите функцию конвектора. Выстелите 2 больших противня бумагой для выпечки. Поместите картофель в кожуре в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Приправьте солью. Доведите до кипения на сильном огне. Кипятите в течение 10 минут или до готовности. Выложите вареный картофель, чтобы он обсох.

Для чесночно-зеленого масла положите в миску сливочное масло, чеснок, цедру лимона, петрушку и лук. Перемешайте для соединения всех ингредиентов.

Разложите картофель на подготовленные противня. Ладонью или стаканом немного придавите картофелины. Сбрызните маслом и посыпьте пармезаном. Жарьте 30 минут или до золотистого цвета.

Сверху картофель нужно полить заготовленной масляной смесью. Жарьте еще 15-20 минут или до золотистого и хрустящего цвета. Когда блюдо будет готово, присыпьте тертым пармезаном.

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