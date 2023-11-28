Запомните эти 5 правил: Как правильно поливать комнатные цветы зимой

Узнайте от экспертов некоторые советы по эффективному поливу комнатных растений зимой, ведь в холодное время года цветы нуждаются в особом уходе.

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В издании OBOZREVATEL поделились важными указаниями, как ухаживать за растениями, чтобы обеспечить их благополучие в холодный период года.

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Зимой воздерживайтесь от переливания комнатных растений во избежание риска корневой гнили и других грибковых заболеваний. Важно перед каждым поливом проверять уровень влажности почвы.

Надлежащий дренаж является ключевым для комнатных растений зимой, поскольку он предотвращает хранение воды внизу горшка, что может привести к загниванию корней. Убедитесь, что горшки имеют достаточное количество отверстий и используются хорошо дренированные грунтовые смеси.

Соблюдайте осторожную температуру и влажность, удерживая растения подальше от холодных потоков воздуха и вентиляционных отверстий. Это поможет избежать резких колебаний температуры, которые могут привести к стрессу для растений.

Зимой комнатные растения растут медленнее и, следовательно, требуют меньшего объема полива. Рекомендуется внимательно изучать их и осуществлять полив только тогда, когда почва уже высохла.

Разместите растения на светлом месте, где они могут получать достаточное количество солнечного света в течение нескольких часов в день. В случае ограниченного природного света используйте искусственные лампы для дополнительного освещения.

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