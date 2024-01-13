Запретные завтраки для худеющих: предостережение от диетолога

Известный эксперт по питанию Лаура Бурак предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара, такие как пончики, блины и кексы, являются самым вредным выбором для завтрака.

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"Потребление пустых калорий в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, а также быстрому исчезновению ощущения сытости", — пояснила Бурак.

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Кроме того, сладкий завтрак не обеспечивает организму необходимым белком и клетчаткой, необходимых для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

В качестве замены сладкой выпечки диетолог рекомендует употребление на завтрак овсянки с добавлением белка. Она также выделяет полезные продукты, такие как авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб, как альтернативу, богатую питательными веществами.

"Белковые блюда являются лучшим выбором на завтрак для худеющих. Они медленно перевариваются и помогут продержаться без перекусов до обеда", — говорит эксперт.

Что нужно есть на завтрак для похудения

Овсянка с добавлением белка: смешайте 1/2 стакана овсянки с 1/2 стакана молока, 1 яйцом, 1/4 стакана ягод и 1 столовой ложкой арахисового масла.

Авокадо с яйцом: разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и положите внутрь яйцо.

Цельнозерновой тост с яйцом: поджарьте цельнозерновой хлеб и положите на него яичницу.

Таким образом, если вы хотите быть здоровыми и худеть, лучше заменить сладкие завтраки на полезные продукты, такие как овсянка, авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер обнаружил "самый здоровый завтрак в мире".

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