Защищает от болезней: Как заварить полезный чай из календулы

Календула – это травянистое растение, обладающее много полезных свойств. Она богата антиоксидантами, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, а также помогает поддерживать здоровье полости рта, кожи и желудочно-кишечного тракта.

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Календула содержит полифенолы, каратиноиды и флавоноиды – мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Это помогает укрепить иммунитет и предотвратить преждевременное старение организма, пишет zhenskiy.kyiv.ua.

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Календула оказывает противовоспалительное и заживляющее действие. Она помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление и боль.

Календула обладает антисептическими и заживляющими свойствами, которые помогают поддерживать здоровье полости рта. Отвар календулы можно использовать в качестве ополаскивателя для полости рта после каждой чистки зубов. Это поможет предотвратить кариес, уменьшить воспаление и боль после похода к стоматологу.

Экстракт календулы – популярный ингредиент кремов и сывороток для лица. Он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить воспаление и появление акне. Календула увлажняет кожу и выравнивает цвет лица. Отвар календулы можно использовать вместо тоника: он не только очистит, но успокоит кожу.

Календула положительно влияет на слизистые желудка и кишечника, предотвращая воспаление и обеспечивая профилактику различных заболеваний пищеварительной системы. Регулярный прием отвара также оградит вас от дискомфорта и боли в животе.

Для приготовления отвара календулы возьмите 1 столовую ложку сухих цветков календулы и залейте стаканом кипятка. Дайте настояться в течение 30 минут и процедите. Принимайте отвар по 1/2 стакана 3 раза в день.

Календула безопасна для большинства людей, но она может вызвать аллергию. Если у вас есть аллергия на ромашку, амброзию или другие растения из семейства астровых, то вам следует избегать приема календулы. Также не следует принимать календулу во время беременности и кормления грудью.

Чай с календулой – это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить дома. Для этого вам понадобятся:

1 столовая ложка сухих цветков календулы

1 чайная ложка зеленого чая без добавок

1 ломтик имбиря

1 палочка корицы

1 стакан горячей воды (90 °C)

Приготовление

В заварнике положите все ингредиенты. Залейте горячей водой. Дайте настояться 5-6 минутам. Процедите.

Напомним, мы уже писали, как чай влияет на желудок и почему его можно не всем пить.

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